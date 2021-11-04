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Русская православная церковь отмечает день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2021 10:47
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Верующие почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.

Русская православная церковь в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в 1612 году, пишет РИА Новости.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых и популярных в России. И в церковном календаре ей посвящено сразу два праздника. Первый отмечается 21 июля. Он приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая огнем.

Второй праздник, посвященный Казанскому образу Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-ом году. Один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.

Перед решающим штурмом, ополчение русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении 4 ноября и освобождении Москвы от польских интервентов.

В честь победы Князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там и хранился почти 300 лет список чудотворной иконы. Сегодня же он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в столице. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединился светский праздник. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.

Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.

 

Фото:    РИА Новости / Максим Богодвид

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