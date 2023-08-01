руководство УВМ вручило загранпаспорт 109-летней самарчанке

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова поступило письмо от местного жителя, который выразил слова признательности сотрудникам и начальнику Управления по вопросам миграции полковнику полиции Денису Сафарову за чуткое и внимательное обращение к гражданам.

В своем письме мужчина пояснил, что его 109-летняя бабушка подала заявление в Управление по вопросам миграции на получение заграничного паспорта: «Бабушке в ее возрасте было проблематично прийти в миграционную службу лично, все необходимые документы она подала онлайн, сотрудники полиции постоянно были на связи, отвечали на все ее вопросы по телефону, всегда во всем помогали и подсказывали, благодаря им быстро и просто мы оформили все документы. Но как мы были удивлены, что вручил готовый загранпаспорт бабушке лично Денис Темурович – начальник Управления по вопросам миграции.

Полковник полиции торжественно в присутствии родных и близких жительницы Самары вручил ей документ и символичный подарок – глобус Земли, а женщина, в свою очередь поблагодарила полицейских за оказанное ей внимание и очень чуткое отношение к пожилым гражданам и, не скрывая улыбку, рассказала, что теперь готова к любому путешествию.