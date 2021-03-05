Руководство УФСИН СО поздравило сотрудниц с наступающим Международным женским днем

43

Празднование Международного женского дня – это признание заслуг представительниц прекрасной половины человечества на трудовом и ратном поприще, в воспитании детей, – отметил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

В уголовно-исполнительной системе на различных должностях служит немало сотрудниц. О каждой из них можно сказать много замечательных слов. Руководство нашей страны и ФСИН России неоднократно отмечало их заслуги высокими наградами. Сейчас на этих женщин равняются молодые сотрудники, курсанты Самарского юридического института ФСИН России.

В преддверии Международного женского дня в УФСИН России по Самарской области состоялось награждение представительниц прекрасного пола. Многие сотрудницы УИС были отмечены почетными грамотам и ведомственными медалями.

К поздравлениям присоединился и заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников. В свою очередь он поздравил женщин с наступающим праздником и вручил благодарственные письма от Общественной палаты Самарской области.

Выступая перед собравшимися, подполковник внутренней службы Евгений Заярко пожелал всем женщинам и их семьям прекрасного весеннего настроения, крепкого здоровья, новых успехов в службе и счастливой семейной жизни.

А мужской коллектив управления организовал для сотрудниц праздничный концерт, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области