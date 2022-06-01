Руководство сызранской полиции приняло участие в показательной тренировке воспитанников школы рукопашного боя

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Заместитель начальника МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Антон Васильев стал почетным гостем на показательной тренировке воспитанников школы Русского рукопашного боя «Ратоборец», деятельность, которой нацелена на военно-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.



В ходе мероприятия воспитанники школы продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя, прохождения полосы препятствий, стрельбы и метания ножа. Полковник полиции Антон Васильев поддержал ребят напутственным словом, призвал вести здоровый образ жизни и стремиться к достижению отличных результатов в учебе и спорте.



В ходе тренировки дети из различных возрастных категорий, среди которых были и девочки, показали высокий уровень физической подготовки и успешно сдали зачеты по пройденным дисциплинам. В завершение мероприятия полковник полиции Антон Васильев наградил спортсменов грамотами, отметил хороший уровень физической подготовки ребят и пожелал им постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды.

«Считаю, что подобные мероприятия играют огромную роль в формировании морально-нравственного и духовного облика будущего гражданина России, – отметил Антон Романович. – Пускай полученные во время занятий умения послужат для вас основой для выбора жизненного пути. И мне, как сотруднику органов внутренних дел, хотелось бы, чтобы вы стали основным нашим кадровым резервом!» – резюмировал полковник полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО