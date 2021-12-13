Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображению сел муниципалитета способствует нацпроект «Жилье и городская среда». 
В 2021 году в Хворостянском районе обновлены семь общественных пространств
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.
В ходе рейдовых мероприятий Госавтоинспекции в выходные дни выявлено около 2800 различных правонарушений 
Сборная Самарской области по плаванию ПОДА - бронзовый призер Кубка России
Сборная Самарской области по плаванию ПОДА - бронзовый призер Кубка России
Самарец упорно садился за руль пьяным
Самарец упорно садился за руль пьяным
Проект по введению QR-кодов не предлагает новых ограничений
Проект по введению QR-кодов не предлагает новых ограничений
Сборная Самарской области - призер Всероссийских Игр ГТО
Сборная Самарской области - призер Всероссийских Игр ГТО
С 13 по 14 декабря пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области
С 13 по 14 декабря пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области
Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти
Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руководство судебных приставов организует в декабре выездные приемы граждан в Самаре

13 декабря 2021 11:57
169
Руководство судебных приставов организует в декабре выездные приемы граждан в Самаре

В преддверии продолжительных праздничных новогодних каникул судебные приставы региона проведут выездные приемы граждан в пяти подразделениях г. Самары. Жители города смогут задать свои вопросы непосредственно в подразделении заместителям руководителя УФССП России
по Самарской области.

Так, уже 15 декабря 2021 года с 10:00 до 12:00 заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – заместителем главного судебного пристава Самарской области старший лейтенант внутренней службы Волкова Марина Николаевна проведет прием граждан
в отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары по адресу:
г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13.

Запись на личный прием осуществляется по телефону: 8 (846) 266-38-71.

Приемы граждан заместителями руководителя УФССП России по Самарской области запланированы также в следующих подразделениях Службы:

ОСП Промышленного района г. Самары

22.12.2021

с 10:00 до 12:00

ОСП Октябрьского района г. Самары

24.12.2021

с 10:00 до 12:00

ОСП Советского района г. Самары

27.12.2021

                             с 10:00 до 12:00

ОСП Кировского района г. Самары

29.12.2021

с 10:00 до 12:00

 

Прибывшим гражданам на прием в УФССП России по Самарской области необходимости соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты, паспорт.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские приставы передали на уничтожение 8 игровых автоматов
10 декабря 2021, 09:56
Самарские приставы передали на уничтожение 8 игровых автоматов
Их владелец организовал незаконное проведение азартных игр. Происшествия
507
По вопросам противоправных действий со стороны сотрудников Службы.
08 декабря 2021, 17:14
9 декабря сотрудники УФССП СО проведут «горячую» телефонную линию
По вопросам противоправных действий со стороны сотрудников Службы. Общество
743
Мигранта, швырнувшего на самарском рынке фрукт в пенсионера, выдворили на родину
03 декабря 2021, 10:34
Мигранта, швырнувшего на самарском рынке фрукт в пенсионера, выдворили на родину
Также он оштрафован. Общество
1452
В центре внимания
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
130
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
209
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
621
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
862
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
2177
Весь список