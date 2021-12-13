Руководство судебных приставов организует в декабре выездные приемы граждан в Самаре

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В преддверии продолжительных праздничных новогодних каникул судебные приставы региона проведут выездные приемы граждан в пяти подразделениях г. Самары. Жители города смогут задать свои вопросы непосредственно в подразделении заместителям руководителя УФССП России

по Самарской области.

Так, уже 15 декабря 2021 года с 10:00 до 12:00 заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – заместителем главного судебного пристава Самарской области старший лейтенант внутренней службы Волкова Марина Николаевна проведет прием граждан

в отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары по адресу:

г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13.

Запись на личный прием осуществляется по телефону: 8 (846) 266-38-71.

Приемы граждан заместителями руководителя УФССП России по Самарской области запланированы также в следующих подразделениях Службы:

ОСП Промышленного района г. Самары 22.12.2021 с 10:00 до 12:00 ОСП Октябрьского района г. Самары 24.12.2021 с 10:00 до 12:00 ОСП Советского района г. Самары 27.12.2021 с 10:00 до 12:00 ОСП Кировского района г. Самары 29.12.2021 с 10:00 до 12:00

Прибывшим гражданам на прием в УФССП России по Самарской области необходимости соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты, паспорт.