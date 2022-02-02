Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы

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Руководство областного главка полиции приняло участие в возложении цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.



Сегодня 79-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая считается одной из самых кровопролитных в истории человечества. Она длилась 200 дней и ночей и стала символом истинного мужества, несгибаемого характера и твердости духа советского народа. В этот день, 79 лет назад, Сталинградская битва завершилась победой Красной армии. Сражение стало одним из самых масштабных военных операций в годы Великой Отечественной войны. Знаменательная дата напоминает о невероятном героизме и мужестве советских солдат.



Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, первые лица региона, а также руководители силовых ведомств возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. Присутствующие почтили память тех, кто отдал свои жизни ради свободы и процветания нашей Родины, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО