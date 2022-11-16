Руководство ГУ МВД России по Самарской области продолжает прием граждан согласно утвержденному графику.

161

16 ноября текущего года с 14.00 до 17.00 часов прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов совместно с заместителем председателя Общественного совета при региональном главке Алексеем Бородиным.

Жители Самарской области могут обратиться со своими вопросами к руководителям регионального главка и представителям Общественного совета, получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.

С графиком приема граждан руководящим составом Главка на ноябрь 2022 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph