Руководитель сельхозпредприятия «ШАЖК «Чистый продукт» оказывает гуманитарную помощь участникам СВО

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Руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий Самарской области ООО «ШАЖК «Чистый продукт» Зораб Авдоян на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь участникам СВО.

С момента начала военной спецоперации он побывал на Украине десять раз. Примерно раз в три недели новый гуманитарный груз отправляется к нашим военнослужащим: продукты, медицинские препараты, тепловизоры, коптеры, спецодежда.



"Когда началась спецоперация, мы с товарищем первый раз съездили, отвезли медицинские препараты по просьбе знакомого. Были в Черниговской области. Я посмотрел своими глазами на обстановку и принял решение, что буду помогать на постоянной основе. Пообещали военным, что не оставим их, пока не закончится спецоперация. Наши ребята защищают землю, на которой мы работаем и которая нас кормит. Мы должны им помогать", – говорит Зораб.



Спустя некоторое время к начинаниям Зораба Авдояна присоединились и другие фермеры региона – из Шигонского, Клявлинского и Сергиевского районов. Люди сами начали звонить и предлагать помощь, спрашивать, что необходимо в первую очередь. Администрация Шигонского района также не осталась в стороне и к каждой поездке организует сбор гуманитарной помощи. Очередная поездка – это около 10 тонн продовольственного груза и спецсредств, сообщает Агро-Информ 63.

Фото: департамент информационной политики СО