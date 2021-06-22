Руководители ЦУР СО стали выпускниками первой образовательной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире»

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Завершилась совместная образовательная программа МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Диалог», посвященная современным медиакоммуникациям. Это первый обширный курс по цифровым медиакоммуникациям, собранный на основе опыта и с участием экспертов-практиков, который реализуется в рамках системы высшего образования России.

Студентами пилотного курса стали руководители Центров управления регионами (ЦУР) – управленцы, обладающие широким спектром разнообразных компетенций. Самарский регион представляли начальник ЦУР Сергей Рыжиков и его заместитель Венера Рамазанова.

«В рамках обучения ведущие медиаэксперты подробно разбирали наши домашние задания, давали рекомендации, рассказывали об успешных кейсах, которые мы сможем применять в своем регионе. Кроме того, в нашей работе очень важно хорошо разбираться в информационном поле и его потоках, поэтому детализация современных информационные трендов также будет очень полезна», – уверен руководитель ЦУР Самарской области.

В числе экспертов и преподавателей программы — декан факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой теории и экономики СМИ Елена Вартанова, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и другие известные специалисты.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский прокомментировал результаты проекта: «Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что программа удалась! Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог — 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий. Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций».

Все участники успешно справились с курсом и получили диплом государственного образца о повышении квалификации. В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».