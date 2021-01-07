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Рубашка, пижама, постельное белье и конфеты — какие новогодние подарки не понравились россиянам

7 января 2021 12:03
52
Рубашка, пижама, постельное белье и конфеты — какие новогодние подарки не понравились россиянам

Новогодними подарками не довольны 16% россиян, почти треть из них хотела бы иметь возможность вернуть полученное в магазин.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, которым дарили подарки на Новый год.

Россиян, довольных новогодними подарками, большинство — 84%: почти каждый второй (49%) однозначно доволен, 35% скорее довольны. Судя по комментариям опрошенных, мужчины чаще всего радовались девайсам и подарочным сертификатам, женщины — золоту и парфюму. Молодежь довольна подарками в денежном эквиваленте, старшее поколение — билетами в театр и путевками в санаторий.

7% опрошенных отметили, что им однозначно не понравились их подарки, еще 9% скорее не довольны полученным. Мужчины чаще критиковали новогодние подарки: однозначно и скорее недовольных среди них 19%, в то время как среди женщин — всего 12%. Больше всего же не довольных подарками — среди россиян в возрасте 25—34 лет (20%).

Несовпадение вкусов: ненужными подарками чаще всего называли рубашки, пижамы, постельное белье и конфеты, однако те же вещи есть и в списках подарков, которыми другие респонденты остались довольны.

На вопрос о судьбе подарков, которые не понравились, 34% россиян ответили, что оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. Каждый десятый передарит ненужную вещь. 6% выбросят подарок. Еще 6% передадут его на благотворительные цели. 4% обещают вернуть дарителю.

31% россиян хотел бы по западной традиции вернуть в магазин ненужные подарки.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 417
Время проведения: 1—5 января 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, получившее подарки на Новый год
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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