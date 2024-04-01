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Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой самарец

1 апреля 2024 10:10
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Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой самарец

Шутки и розыгрыши на работе считает уместными 1 из 2 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег.

62% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 12% опрошенных.

Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Горожане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.
 

Время проведения: 16—22 марта 2024 года

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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