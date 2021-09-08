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Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулась, пишет РИА Новости.

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

Борьба за город была ожесточенной.

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

Фото: архив «Известия»