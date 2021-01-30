Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком

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Бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального назвал «дворцом Путина», является миллиардер Аркадий Ротенберг, передает РБК. Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash.



«Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — сказал бизнесмен.



По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. «Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — отметил он.



По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается «на протяжении нескольких лет», в частности владеет «кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и на Алтае».



Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел «несколько лет назад». «Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание», — сказал он.



Ротенберг пояснил, что он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». По его словам, вокруг зданий произошел скандал, «инсинуации пишут». «Там же нет ничего незаконного», — отметил бизнесмен.



Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. «Постараемся быстрее, учитывая скандалы», — добавил он.



Фильм ФБК об этом объекте был опубликован на YouTube 19 января. По состоянию на 30 января он набрал более 103 млн просмотров. В расследовании описывается план комплекса на мысе Идокопас, показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Общая стоимость строительства объекта, по оценке фонда, составила 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — $1 млрд.



Авторы расследования пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали государственные компании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охраной территории занимаются спецслужбы. Так, в фильме говорилось, что дворец охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), а зона над ним объявлена закрытой для полетов. В ведомстве в ответ на запрос РБК заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет охраняемых ФСО объектов и служба не вводила там каких-либо запретов и ограничений.



Как пояснила ФСБ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена летом 2020 года из-за «возросшей разведывательной активности» ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО.



Путин после публикации видео заявил, что ничто из указанного в фильме ФБК в качестве его собственности не принадлежит и никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам. По словам Путина, тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет, и за эти годы должны были остаться документы, связанные с этим имуществом.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал владельцами комплекса зданий под Геленджиком частных лиц — редпринимателей. При этом он отказался привести их имена, сославшись на то, что Кремль не имеет на это права.



В марте 2011 года о покупке за $350 млн комплекса зданий в районе мыса Идокопас, в котором на тот момент еще шло строительство, сообщил совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко. По его словам, прошлым его владельцем был совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и двое его партнеров.



Компания Пономаренко, по его словам, приобрела по 100% долей ООО «Лазурная ягода», владеющего местными виноградниками, и ООО «Идокопас», собственника строящегося там пансионата. «Покупка пансионата — это профильная для нас деятельность, мы продолжаем заниматься недвижимостью», — пояснил он в интервью «Коммерсанту».



26 января в пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что Пономаренко покинул проект пять лет назад и уже не имеет к нему отношения и «не располагает данными относительно статуса данного объекта». В субботу, после появления заявлений Ротенберга, пресс-служба Шереметьево сообщила, что «не подтверждает продажу Александром Пономаренко объекта в 2016 году указанному лицу». Источник, близкий к одной из сторон сделки, сказал РБК, что Ротенберг стал бенефициаром объекта уже после того, как Пономаренко его продал.



По данным СПАРК, ООО «Идокопас» было ликвидировано в 2014 году по решению учредителей. ООО «Лазурная ягода» в 2011 году сменило несколько владельцев, среди которых были компании, зарегистрированные в Панаме («Блэк Игл Холдингз Лимитед», владела активом с 2011 по 2018 год) и на Британских Виргинских островах («Кавалерия Капитал», владела активом с 7 по 27 декабря 2018 года). В декабре 2018 года новым владельцем «Лазурной ягоды» стало некоммерческое партнерство «Развитие аграрных инициатив».



ФБК утверждает, что сейчас владельцем комплекса является ООО «Комплекс», который принадлежит компании «Бином» из Санкт-Петербурга. Представитель Ротенберга не стал уточнять РБК, с кредиторами «Бинома» или какого-то другого юрлица договорился бизнесмен, став бенефициаром этого объекта.



Журнал Forbes в апреле 2020 года оценил состояние Аркадия Ротенберга в $2,8 млрд. Его основные активы — «Мостотрест» (94,2%, участвовал в строительстве Крымского моста), «Минудобрения» (80%), компания TPS Avia (35%), контролирующая международный аэропорт Шереметьево, СМП Банк (50%).



