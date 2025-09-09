Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

166

Рабочий предпраздничный день должен быть короче на час, следует из письма Роструда, попавшего в распоряжении РИА Новости.

"Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", — подчеркнули в федеральной службе.

При невозможности сократить продолжительность работы переработка на час подлежит компенсации. Причем сотрудник вообще не выходит на работу, если длительность смены составляет не более часа.