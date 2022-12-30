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Роструд напомнил россиянам о длинных выходных и праздниках в 2023 году

30 декабря 2022 20:10
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За выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере.

Роструд подготовил россиянам памятку о праздниках и длинных выходных в 2023 году. Об этом 30 декабря говорится в Telegram-канале ведомства, пишут "Известия".

Так, Роструд напоминает, что россиян ожидают новогодние каникулы с 1 по 8 января. Далее с 23 по 26 февраля будут выходные по случаю Дня защитника Отечества.

8 марта россияне отметят Международный женский день, а с 29 апреля по 1 мая страна будет отдыхать, отмечая праздник Весны и Труда.

В День Победы работающих россиян ожидают выходные с 6 по 9 мая, а с 10 по 12 июня будут нерабочие дни в честь Дня России.

Три выходных дня с 4 ноября ожидают россиян в День народного единства.

За выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере. Если сотрудник захочет, то может получить отгул в другой день за выход на работу в праздничный день.

26 декабря Минтруд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул. Работающие граждане будут отдыхать девять дней, поскольку 31 декабря выпало на нерабочий день.

 

Фото:   ru.freepik.com

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