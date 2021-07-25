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Росстат представил новые даты проведения Всероссийской переписи населения

25 июля 2021 10:34
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Росстат представил новые даты проведения Всероссийской переписи населения

Ее основной этап начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках.

Через портал Госуслуг перепись будет идти до 8 ноября. В Росстате добавили, что для организации процедуры будут задействованы ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. При этом изначально подсчет числа граждан страны должен был состояться в октябре прошлого года, однако его перенесли в связи с пандемией коронавируса. Предстоящая перепись в значительной степени задействует цифровые ресурсы, передает Радио Маяк.

Теги: Всероссийская перепись перепись населения

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