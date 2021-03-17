Россиянка-космонавт стала моделью для куклы Барби

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Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация.

Кикина, отобранная в отряд космонавтов в 2012 году, еще не летала на орбиту.

"Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан". Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прообраза, так как "девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами". А первую куклу Barbie-космонавт в 1965 году посвятили полету первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, пишет РИА Новости.

К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты - Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах).