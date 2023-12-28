Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская группа «Вместе» - финалисты проекта «Движение патриотической песни»!
Самарская группа «Вместе» - финалисты проекта «Движение патриотической песни»!
Самарский ОМОН «Утес» отмечает 35-летний юбилей
Самарский ОМОН «Утес» отмечает 35-летний юбилей
Более 41 тысячи учеников Самарской области приняли участие в олимпиаде «Безопасный интернет»
Более 41 тысячи учеников Самарской области приняли участие в олимпиаде «Безопасный интернет»
Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники
Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники
В ОДК-Кузнецов открыто новое механообрабатывающее производство
В ОДК-Кузнецов открыто новое механообрабатывающее производство
Россияне загадают на Новый год повышение зарплаты и новую работу
Россияне загадают на Новый год повышение зарплаты и новую работу
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне загадают на Новый год повышение зарплаты и новую работу

28 декабря 2023 13:50
135
Россияне загадают на Новый год повышение зарплаты и новую работу

Абсолютное большинство россиян запланировали на следующий год крупные траты: покупку недвижимости, автомобиля, ремонт дома или путешествие — лишь у 7% нет масштабных планов. Каждый третий респондент планирует в новом году изменения, связанные с финансами: увеличить доход, сменить работу или открыть свое дело, начать инвестировать и сформировать пассивный доход. Таковы результаты опроса, проведенного ПСБ Благосостояние среди более 1,5 тысяч россиян по всей стране.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них финансовые пожелания на 2024 год, и если да, то какие. Более трети опрошенных хотели бы в новом году увеличить доход (38%), сменить работу (29%) или открыть собственный бизнес (21%).

19% планируют сформировать финансовую подушку безопасности, а 18% —  начать инвестировать. Каждый седьмой россиянин (14%) в следующем году был бы не против оптимизировать расходы и уменьшить количество спонтанных трат, а каждый восьмой (12%) намерен сделать крупную покупку. 11% респондентов хотели бы в будущем году погасить кредиты.

Говоря о пожеланиях на 2024 год в целом, респонденты рассказали, что они хотели бы чаще путешествовать (так ответили 23% опрошенных), разнообразить досуг (20%) и уделять больше времени здоровью (16%). 7% россиян намерены увеличить расходы на образование. Каждый шестой (16%) планирует сделать ремонт, приобрести недвижимость или автомобиль.

Участникам опроса также предлагалось рассказать, какой доход они хотели бы иметь в 2024 году. Большинство назвали минимальной планку в 100 тысяч рублей. В частности, 37% сочли бы оптимальной сумму в 100-200 тысяч рублей, 14% — 200-300 тысяч рублей, 18% хотели бы получать более крупные суммы. В то же время каждый третий (33%) респондент был бы удовлетворен доходом до 100 тысяч рублей.

35% респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза. Чтобы реализовать свои планы, россияне планируют добиваться повышения зарплаты, формировать источники пассивного дохода и менять место работы (33%, 25% и 21% соответственно).

«Исходя из результатов опроса, идея об инвестировании как одном из источников дохода и увеличения семейного бюджета становится все более популярна у россиян. 18% респондентов планирует в новом году начать инвестировать. Но инвестиции требуют определенного уровня финансовой грамотности, и более трети россиян, как показал наш опрос, планируют повышать его в следующем году. Умение распоряжаться своими деньгами, использовать различные финансовые инструменты, планировать бюджет, контролировать доходы и расходы — важное условие для повышения благосостояния и обретения финансовой устойчивости», — прокомментировал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
27 декабря 2023, 13:33
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
Главным атрибутом праздника самарцы называют новогоднюю елку. Общество
604
Большинство жителей Самары считают важным сохранять веру детей в Деда Мороза
27 декабря 2023, 12:28
Большинство жителей Самары считают важным сохранять веру детей в Деда Мороза
Многие жители Самары передают теплые новогодние традиции из поколения в поколение. Общество
505
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд
27 декабря 2023, 10:59
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд
Еще 13% проголосовали за крабовый салат. Общество
579
  • Требуется журналист
В центре внимания
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
129
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
138
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
28 декабря 2023  10:40
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
254
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
27 декабря 2023  22:33
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
921
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
27 декабря 2023  21:37
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
528
Весь список