Россияне загадают на Новый год повышение зарплаты и новую работу

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Абсолютное большинство россиян запланировали на следующий год крупные траты: покупку недвижимости, автомобиля, ремонт дома или путешествие — лишь у 7% нет масштабных планов. Каждый третий респондент планирует в новом году изменения, связанные с финансами: увеличить доход, сменить работу или открыть свое дело, начать инвестировать и сформировать пассивный доход. Таковы результаты опроса, проведенного ПСБ Благосостояние среди более 1,5 тысяч россиян по всей стране.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них финансовые пожелания на 2024 год, и если да, то какие. Более трети опрошенных хотели бы в новом году увеличить доход (38%), сменить работу (29%) или открыть собственный бизнес (21%).

19% планируют сформировать финансовую подушку безопасности, а 18% — начать инвестировать. Каждый седьмой россиянин (14%) в следующем году был бы не против оптимизировать расходы и уменьшить количество спонтанных трат, а каждый восьмой (12%) намерен сделать крупную покупку. 11% респондентов хотели бы в будущем году погасить кредиты.

Говоря о пожеланиях на 2024 год в целом, респонденты рассказали, что они хотели бы чаще путешествовать (так ответили 23% опрошенных), разнообразить досуг (20%) и уделять больше времени здоровью (16%). 7% россиян намерены увеличить расходы на образование. Каждый шестой (16%) планирует сделать ремонт, приобрести недвижимость или автомобиль.

Участникам опроса также предлагалось рассказать, какой доход они хотели бы иметь в 2024 году. Большинство назвали минимальной планку в 100 тысяч рублей. В частности, 37% сочли бы оптимальной сумму в 100-200 тысяч рублей, 14% — 200-300 тысяч рублей, 18% хотели бы получать более крупные суммы. В то же время каждый третий (33%) респондент был бы удовлетворен доходом до 100 тысяч рублей.

35% респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза. Чтобы реализовать свои планы, россияне планируют добиваться повышения зарплаты, формировать источники пассивного дохода и менять место работы (33%, 25% и 21% соответственно).

«Исходя из результатов опроса, идея об инвестировании как одном из источников дохода и увеличения семейного бюджета становится все более популярна у россиян. 18% респондентов планирует в новом году начать инвестировать. Но инвестиции требуют определенного уровня финансовой грамотности, и более трети россиян, как показал наш опрос, планируют повышать его в следующем году. Умение распоряжаться своими деньгами, использовать различные финансовые инструменты, планировать бюджет, контролировать доходы и расходы — важное условие для повышения благосостояния и обретения финансовой устойчивости», — прокомментировал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.