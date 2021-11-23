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Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Лекарства или подарки на праздники выбирают по 17%.

Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь – 13%, на книги – 8%.

Менее востребованные товары на "Черную пятницу" – это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%).

Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом.

Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.

Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% – от 10 до 20 тысяч рублей и 6% – от 20 до 50 тысяч рублей.