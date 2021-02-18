Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

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Федеральная налоговая служба планирует объединить сервис "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.

Благодаря этому граждане будут видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт. А в случае, если по ним положен налоговый вычет, граждане смогут получить этот вычет нажатием одной кнопки, рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Он напомнил, что с марта России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до полутора месяцев, передает Радио Маяк.

"Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства", уточнил глава ФНС.