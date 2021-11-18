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Россияне увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение 19 ноября

18 ноября 2021 18:59
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Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск.

Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, передает РИА Новости.

"В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны,  в Москве ненаблюдаемое, Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века", — сообщает "Роскосмос".

Там отметили, что затемнение можно назвать "почти полным", так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

В Москве увидеть это явление нельзя, так как небесное тело окажется под горизонтом. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая — практически полная (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

 

Фото:    pixabay

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