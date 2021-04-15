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Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, передает РИА Новости.

"Правительство расширит возможности программы "Дальневосточный гектар". Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что с таким предложение ранее выступали представители предпринимательского сообщества.

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году. Она позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.

Фото: РИА Новости / Игорь Онучин