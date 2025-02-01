Россияне стали в два раза чаще отдыхать на горнолыжных курортах РФ

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В этом горнолыжном сезоне по сравнению с прошлым годом количество отельных бронирований на курортах России выросло в два раза. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 1 февраля.

Чаще всего россияне выбирают в горах четырехзвездочные гостиницы — на них приходится 33% бронирований. Еще 26% предпочитают жить в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд, 19% — в пятизвездочных отелях и почти столько же, или 18%, — в трехзвездочных. Гостиницы с двумя звездами пользуются наименьшим спросом: в них останавливаются только 4% путешественников.

Лидирует среди популярных горнолыжных локаций Красная Поляна. В это место отправились 77,2% любителей лыж и сноубордов. Номер в гостиницах обходится туристам примерно в 16 тыс. рублей за ночь. На втором месте оказался Архыз с долей 6,5%; стоимость жилья в лыжный сезон составляет порядка 12 тыс. рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Шерегеш; популярность поселка в Кемеровской области по сравнению с прошлой зимой выросла на 10%, а номер стоит в среднем 14 тыс. рублей.