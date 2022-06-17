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Россияне стали реже завидовать отпуску коллег

17 июня 2022 12:14
97
Россияне стали реже завидовать отпуску коллег

К отпускам коллег россияне относятся спокойнее, чем 10 лет назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Когда коллеги уходят в отпуск, 46% россиян радуются за них: «Пусть отдохнут и возвращаются с новыми силами!» Грустят и предвидят скучные дни в отсутствие сослуживцев 15% опрошенных, а 12% признаются, что завидуют коллегам, потому что тоже хотят в отпуск. Облегчение испытывают 8% опрошенных: по их мнению, когда коллеги в отпуске, на работе спокойнее. 6% осознают, что теперь придется работать не только за себя, но и за другого члена команды, и чувствуют злость и досаду. Почти каждый третий работающий россиянин (30%) относится к отпускам коллег совершенно спокойно и не испытывает никаких эмоций по этому поводу.

Завидуют чужому отпуску чаще женщины, мужчины же чаще утверждают, что не испытывают никаких эмоций.

Россияне в возрасте старше 45 лет чаще радуются чужому отпуску, чем более молодые респонденты.

Опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. радуются за коллег-отпускников чаще, а завидуют им реже, чем россияне с более низким уровнем зарплаты.

За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали намного спокойнее относиться к отпускам коллег. Число тех, кому все равно, кто, когда и где будет отдыхать, возросло по сравнению с 2012 годом вдвое: «Чему завидовать, за кого радоваться? Поехать все равно некуда».
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 383
  • Время проведения: 7—15 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и коллег
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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