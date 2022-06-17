Россияне стали реже завидовать отпуску коллег

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К отпускам коллег россияне относятся спокойнее, чем 10 лет назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Когда коллеги уходят в отпуск, 46% россиян радуются за них: «Пусть отдохнут и возвращаются с новыми силами!» Грустят и предвидят скучные дни в отсутствие сослуживцев 15% опрошенных, а 12% признаются, что завидуют коллегам, потому что тоже хотят в отпуск. Облегчение испытывают 8% опрошенных: по их мнению, когда коллеги в отпуске, на работе спокойнее. 6% осознают, что теперь придется работать не только за себя, но и за другого члена команды, и чувствуют злость и досаду. Почти каждый третий работающий россиянин (30%) относится к отпускам коллег совершенно спокойно и не испытывает никаких эмоций по этому поводу.



Завидуют чужому отпуску чаще женщины, мужчины же чаще утверждают, что не испытывают никаких эмоций.



Россияне в возрасте старше 45 лет чаще радуются чужому отпуску, чем более молодые респонденты.



Опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. радуются за коллег-отпускников чаще, а завидуют им реже, чем россияне с более низким уровнем зарплаты.



За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали намного спокойнее относиться к отпускам коллег. Число тех, кому все равно, кто, когда и где будет отдыхать, возросло по сравнению с 2012 годом вдвое: «Чему завидовать, за кого радоваться? Поехать все равно некуда».

