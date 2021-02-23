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Россияне стали реже соглашаться на снижение зарплаты ради работы рядом с домом

23 февраля 2021 10:52
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Россияне стали реже соглашаться на снижение зарплаты ради работы рядом с домом

Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины экономически активных россиян — это меньше, чем в доковидные времена. При этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, готовы ли россияне к финансовым потерям ради экономии времени, опросив 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%. Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентом с доходом от 80 тыс. руб. (52%).

Однако, похоже, что за время пандемии COVID-19 многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.

37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 443
Время проведения: 12—18 февраля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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