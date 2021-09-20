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Россияне стали реже опаздывать на работу

20 сентября 2021 13:26
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Россияне стали реже опаздывать на работу

За последние 12 лет россияне стали дисциплинированнее — в 2021 году на работу опаздывают гораздо реже, чем в 2009-м. При этом россияне с зарплатой выше среднего чаще приходят на работу вовремя.

Большинство россиян (71%) утверждает, что никогда не опаздывает на работу. По словам 15% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год. 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45-ти: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, — среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (75%).

Среди представителей популярных профессиональных групп пунктуальность чаще всего свойственна медсестрам (89% из них никогда не опаздывают), охранникам (88%) и водителям (87%). Меньше всего пунктуальных — среди маркетологов (36%), офис-менеджеров (50%), программистов и главных бухгалтеров (по 56%).

80% россиян, время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более. Серьезные опоздания (на полчаса и более) мужчины позволяют себе чаще женщин.

Каковы основные причины опозданий? Лидируют, конечно, пробки и проблемы с общественным транспортом: из-за них опаздывают 32% и 31% опрошенных соответственно. Все остальные объяснения звучат намного реже: 9% сообщили, что задерживаются, как правило, из-за семейных обязанностей (например, отводят ребенка в детский сад), по 8% — что приходить на работу вовремя им мешает слишком крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства («Застрял в лифте»; «Пробилось колесо»; «Попал в ДТП» и т.д.). В том, что быть пунктуальными им мешает исключительно собственная несобранность и неорганизованность, признаются 6% респондентов, еще 4% ссылаются на личные дела и обстоятельства (обследование у врача, визит к нотариусу и т.п.). По мнению 3% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром. 7% россиян назвали другие причины опозданий: плохое самочувствие, сломанный будильник, переработки накануне и проч.

По сравнению с 2009 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали гораздо ответственнее относиться к трудовой дисциплине. Тех, кто никогда не опаздывает, стало вдвое больше (71% против 35%), да и среднее время опозданий сократилось. По всей видимости, это следствие как постепенно растущей культуры трудовых отношений, так и «коронакризиса», который напомнил об удовольствии совместного труда.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 649
Время проведения: 1—15 сентября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику на территории работодателя
Размер выборки: 3000 респондентов

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