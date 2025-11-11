Я нашел ошибку
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Россияне стали массово превращать квартиры в персональные центры релаксации

11 ноября 2025 13:07
157
Россияне стали массово превращать квартиры в персональные центры релаксации

В России растет спрос на товары для проведения домашних оздоровительных процедур: от инфракрасных мини-саун до массажной техники и косметики для ухода. Осенью 2025 года продажи инфракрасных мини-саун для дома и квартир увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ozon.

«За сентябрь-октябрь 2025 года у россиян появился новый тренд: инфракрасные мини-сауны для дома и квартир стали покупать в 4,2 раза чаще по сравнению с прошлым годом. А с сентября также растут продажи домашних паровых саун — в 1,7 раз год к году. Таким образом, люди все чаще стараются создать максимально комфортную среду у себя дома, где есть всё для отдыха и восстановления. Продавцы быстро отреагировали на тренд, увеличив ассортимент инфракрасных саун за два осенних месяца в 3,5 раза», — рассказали представители маркетплейса.

Кроме того, готовые наборы для бани и сауны, куда входят шапка, веник, ковш и аромамасла стали популярнее в пять раз. Вместе с этим растут продажи отдельных аксессуаров: банных часов и термогигрометров — в 2,2 раза, эфирных масел и соли — более чем в два раза.

«Этой осенью у россиян в принципе формируется культура постоянного, комплексного ухода за собой в стенах собственной квартиры. Оборудовав личный спа-уголок, они создают пространство для ежедневного восстановления и релакса, доступное в любое время», — отмечают в Ozon.

Помимо мини-саун, в России наблюдается массовый интерес к уходовым процедурам и иным форматам домашнего релакса. Спрос на массажную технику показал рекордные значения: электрические массажные матрасы и коврики стали покупать в 3,3 раза чаще, а механические массажеры для головы — почти в 2,7 раза. Более востребованной становится также косметика для ухода. Например, средства для рук россияне стали покупать в 2,3 раза чаще, а для ног — более чем в два раза.

