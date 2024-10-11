Россияне стали чаще закупать спортивную одежду

159

Спрос на спортивную одежду и обувь в июле–сентябре вырос на 45% по сравнению с результатами годом ранее. Это следует из данных ритейлера Lamoda, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября. Эксперты подготовили аналитику продаж спортивной одежды и обуви перед чередой осенних беговых марафонов.

В топ-5 самых популярных спортивных позиций вошли кроссовки, кеды, футболка, спортивные брюки и носки. Наибольший прирост продаж отмечен у спортивной обуви (+88%), спортивных костюмов (+49%) и верхней спортивной одежды (+26%). В категории спортивной обуви наибольшей популярностью пользуются кроссовки (+57%). В пятерку наиболее популярных цветов кроссовок вошли черный, белый, бежевый, серый и синий.

«Мы видим, с какой скоростью растет интерес к спорту и бегу в нашей стране. Сейчас покупателям нужна не просто спортивная обувь, теперь они выбирают разные пары под определенные виды спорта. А также большое значение придают ее технологичности», — отметил управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха.