Я нашел ошибку
Главные новости:
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab.
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023".
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023"
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты

25 ноября 2021 13:07
54
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты

В России, как и в мире, растет популярность альтернативных продуктов. Так, российский рынок растительного мяса по итогам 2021 года может увеличиться вдвое, сообщает 25 ноября газета «Деловой Петербург».

В прошлом году аудитор Deloitte оценил объем рынка альтернативного мяса в России в 2,6 млрд рублей. При этом за год торговые сети и крупные сервисы доставки расширили ассортиментную линейку минимум на 30–50%.

«На отечественном рынке успех растительного мяса будет зависеть от инвестиций в маркетинг — формирования спроса на продукт, разъяснения его свойств и популяризации новой товарной категории», — рассказала в беседе с ДП генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория трендов» Елена Пономарева.

Она также обратила внимание на то, что российский рынок альтернативных продуктов растет, главным образом, за счет растительного молока.

В свою очередь CEO московской компании Welldone Александр Киселев отметил, что еще год назад найти растительное мясо было практически нереально даже на прилавках московских магазинов. К сегодняшнему дню эта категория продуктов имеется в большинстве гипермаркетов, многих супермаркетах, ЗОЖ–, эко–, веганских магазинах, а также службах доставки продуктов. Кроме того, на полках появились растительные альтернативы рыбе.

В то же время участники рынка отмечают, что спрос на товары данной категории обусловлен рядом факторов. В их числе тренды на здоровое питание и вегетарианство, интерес к новому и сезонный спрос во время религиозных постов, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
4
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
34
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
206
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
566
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
532
Весь список