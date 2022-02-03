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Россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием

3 февраля 2022 12:47
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Россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием

3 из 4 россиян проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Чаще всего соискатели читают в интернете отзывы бывших сотрудников, изучают доступную финансовую и налоговую отчетность, а также ищут информацию о судебных делах и тендерах с участием компании. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

73% россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. При этом женщины более осторожны, чем мужчины: они чаще проверяют работодателей перед тем, как откликнуться на вакансию или согласиться на интервью с рекрутером (75% против 70% соответственно).

Как именно соискатели производят проверку? 3 из 4 россиян (76%) предварительно читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в интернете. Каждый пятый (20%) ищет финансовую и налоговую отчетность, а также информацию о судебных делах и тендерах. Официальный сайт организации изучают 16%. 9% опрашивают своих знакомых, надеясь найти тех, кто уже сталкивался с данным работодателем. Еще 5% просматривают соцсети компании. Информацию о руководителе ищут 3% соискателей. По 2% респондентов проверяют отзывы клиентов о продукции или услугах предприятия, изучают требования и функционал вакансии, уточняют срок работы компании на рынке и даже ищут и анализируют резюме тех, кто уже работал в организации.

Как работодатели проверяют кандидатов? По данным SuperJob, менеджеры по персоналу все чаще интересуются кредитными историями. А вот активность соискателей в соцсетях, блогах и на других ресурсах сегодня отслеживается реже, чем раньше.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 401
  • Время проведения: 20—25 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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