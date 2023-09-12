Россияне стали чаще отдавать айфоны в ремонт частным мастерам

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По данным платформы Авито Услуги, в России вырос спрос на услуги по ремонту iPhone. За последний месяц россияне искали мастеров по ремонту смартфонов Apple на треть (+33%) чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только за август спрос по сравнению с июлем вырос на 8%. Спрос на ремонт смартфонов других брендов, наоборот, снизился. Аналитики платформы подсчитали, как изменился спрос на ремонт смартфонов Apple и других популярных брендов.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах:

«В случае поломки устройства потребители ищут квалифицированную помощь в ремонте по доступным ценам, поэтому обращают внимание на предложение со стороны частных мастеров — финальная стоимость ремонта у них зачастую может быть ниже, чем у крупных сервисных компаний или сетевых центров, а условия ремонта более гибкие. Поэтому в случае поломок или неисправностей заказчики все чаще делают выбор в пользу ремонта имеющегося устройства вместо покупки нового. Рынок услуг по ремонту смартфонов отвечает на это ростом предложения: на Авито Услугах число объявлений по ремонту мобильных устройств в прошлом месяце стало на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Мы ожидаем, что сегмент будет расти и дальше: выбирать предложения стоит, опираясь на отзывы о работе того или иного исполнителя на онлайн-платформе. Например, фильтр «4 звезды и выше» на Авито поможет отсортировать предложения и оставить в выдаче предложения от тех мастеров, чью работу предыдущие клиенты оценивали выше».

Больше всего спрос на ремонт смартфонов Apple вырос в столицах: в Москве на 65%, в Санкт-Петербурге — на 64%. В целом же спрос на услуги мастеров по ремонту iPhone вырос во всех крупных городах страны кроме Краснодара — там он остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

В то же время спрос на ремонт смартфонов других брендов снизился: на 22% реже стали искать мастеров по ремонту смартфонов Xiaomi, на 29% — Honor, на 7% — Samsung.

Также снизился спрос на ремонт другой техники Apple — в прошлом месяце ноутбуки MacBook и планшеты iPad чинили соответственно на 60% и 82% реже, чем в аналогичном периоде 2022 года.