Россияне стали чаще обращаться к правозащитникам.

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Число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за год возросло на четверть. Чаще всего жалобы граждан касались введения ограничений из-за пандемии, жилищных вопросов, случаев семейного насилия, оказания медицинской помощи.

По словам Москальковой, число обращений увеличилось не только из-за большого количества нарушений, но и из-за расширения возможностей сообщить о них. Заработавшая в период пандемии в 2020 году горячая линия, теперь работает на постоянной основе.

Сегодня – 10 декабря – отмечается Международный День прав человека, передает Радио Маяк.