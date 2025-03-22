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Россияне стали больше интересоваться домашней рассадой. Так, многие из них выбирают мини-сорта овощей — корнишоны и черри. Это провоцирует рост спроса на специализированные товары — он вырос на 4,7% по сравнению с 2024 годом. Об этом 22 марта «Известиям» рассказали в сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»).

«Количество грунта зависит от выращиваемых культур. Для зелени достаточно 1–2 л, для перцев и баклажанов требуется 5–7 л, а для огурцов и томатов — 7–10 л. Тем, кто только начинает осваивать садоводство и хочет создать мини-огород на подоконнике, будет достаточно даже 10 л почвосмеси. Выбор емкостей для посадки также играет важную роль», — рассказали в компании.

Как подчеркнула руководитель направления категории «Сад» «Лемана ПРО» Оксана Благая, в посадочных емкостях обязательно должны быть дренажные отверстия, которые отводят излишнюю влагу и предотвращают загнивание корней. Если это условие выполнено, можно выбирать любую пластиковую посуду, контейнеры, горшки и ящики, исходя из бюджета, удобства и эстетических предпочтений.

В компании отметили, что одними из наиболее востребованных товаров стали грунты, кассеты для рассады, мини-парники с крышкой, рассадные мешочки, торфобрикеты, торфяные таблетки и всевозможные стеллажи для рассады с установкой ламп для подсветки. Кроме того, был заметен рост спроса на универсальные грунты и удобрения — за последний год он увеличился в среднем на 4,7%.

Кроме мини-сортов овощей дома россияне предпочитают выращивать различные виды зелени, рассказали в «Лемана ПРО». Это, например, укроп, базилик, петрушка и многие сорта салата. Особой популярностью пользуется также и микрозелень. В компании объяснили высокий спрос ее неприхотливостью и быстрым получением результата. В «Лемана ПРО» добавили, что микрозелеь и миниатюрные сорта овощей остаются востребованными круглый год.

Фото: Дильдина Светлана