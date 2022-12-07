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Россияне смогут увидеть три астрономических события 8 декабря

7 декабря 2022 16:37
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Россияне смогут увидеть три астрономических события 8 декабря

Утром в четверг, 8 декабря, жители Земли смогут увидеть сразу три астрономических события — полнолуние, противостояния Марса и его покрытие Луной. Об этом в среду сообщили в Московском планетарии.

«Все три явления произойдут утром, практически в одно время с 7:00 до 9:00 по московскому времени», — сообщило учреждение в своем Telegram-канале.

Затмение Марса полной Луной — это сблизившиеся Земля и Марс, которые выстраиваются в одну линию с Солнцем. В этой точке Красная планета окажется в 8:35 мск, находясь в 82,2 млн км от Земли.

Как отмечают специалисты планетария, это уникальное событие, поскольку покрытие совпадет с моментом противостояния, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за два года.

Более того, Марс будет закрыт Луной с 5:16 до 9:13 мск. Это будет видно из северных и восточных регионов России, за исключением юго-востока, где Луна и Марс уже находятся за горизонтом.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к Земле ближе, чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими. Чаще всего они случаются раз в 15-17 лет, пишщут "Известия".

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