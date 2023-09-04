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Россияне смогут отозвать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги

4 сентября 2023 22:06
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Ранее удалить биометрию или отозвать согласие на обработку персональных данных из ЕБС можно было только через МФЦ.

Граждане России смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через «Госуслуги». Кабинет министров утвердил соответствующие постановления, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе [ЕБС], а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили, что ЕБС позволяет проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для удобного получения государственных услуг и доступа к банковским сервисам.

В правительстве заверили, что сдача и использование биометрии добровольны, вся информация хранится в защищенной от утечек единой государственной системе, отсутствие или наличие данных не влияет на доступность госуслуг и сервисов.


Ранее удалить биометрию или отозвать согласие на обработку персональных данных из ЕБС можно было только через МФЦ.
 

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