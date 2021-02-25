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Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом

25 февраля 2021 23:06
66
ВЦИОМ выяснил у россиян, какое животное лучше всего олицетворяет страну.

Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По мнению граждан, бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%), также респонденты называли амурского или уссурийского тигра (11%), орла или двуглавого орла (9%), собаку (7%). Подумали про волка и льва по 5% соответственно, кошку или лошадь предложили по 3% соответственно. Также опрошенные предлагали лося, оленя, рысь (по 2%). При этом 15% затруднились ответить.

Уточняется, что самым крупным хищным млекопитающим, обитающим на суше, 9% граждан считают белого медведя, почти две трети (66%) дали другой ответ, 25% затруднились ответить.

Также большинство россиян (88%) корректно определили значение Красной книги России и указали, что это перечень видов растений и животных, которые могут исчезнуть, поэтому находятся под охраной государства, 10% считают, что это перечень уникальных видов растений и животных, которыми мы гордимся больше всего, являются национальной гордостью, 6% полагают, что это полный перечень видов растений и животных, которых можно встретить на территории России, 5% затруднились ответить.

Как указано в опросе, помимо белого медведя в Красную книгу занесены, по мнению 48% россиян, амурский, уссурийский, дальневосточный и бенгальский тигры, а также барс, ирбис и дальневосточный леопард (по 6%), еще по 3% опрошенных соответственно назвали зубра и рысь, при этом 40% затруднились ответить.

Помимо этого, отмечается, что 41% россиян хотели бы отправиться в путешествие в Арктику, однако 55% ответили на это отрицательно, еще 2% уже были там, а 1% живет в арктической зоне, еще 1% затруднился ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 

Фото:   pixabay

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