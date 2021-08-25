Россияне с депрессий могут начать работать дистанционно

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Россиянам, страдающим депрессией, следует предоставлять возможность работать дистанционно. Это улучшит условия для их психоэмоциональной реабилитации. Такое предложение выдвинул член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

В письме на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова депутат отметил, что депрессивные расстройства приводят к снижению трудоспособности. Они также могут стать причиной чрезвычайных происшествий на рабочем месте.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла РИА Новости, что пациенты после коронавируса жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений. У кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами, отметила учёный.