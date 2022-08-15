Россияне с 15 августа смогут использовать материнский капитал на оплату частных детсадов

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Россияне с 15 августа смогут использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг в детских садах, которые созданы индивидуальными предпринимателями, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

"Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. В целом оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) - второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на эти цели материнский капитал направили более 13% семей", - цитируют в пресс-службе первого заместителя главы Минтруда РФ Ольгу Баталину.

Как пояснили в ведомстве, у ИП, который предоставляет услугу, должна быть лицензия на образовательную деятельность. Ранее маткапитал можно было тратить на обучение ребенка только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей при выборе организации.

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

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