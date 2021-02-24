Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус

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Правительство Грузии приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, передает ТАСС. В число таких стран вошла Россия, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия", - сказал Гарибашвили и отметил, что сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

Грузия в связи с благоприятной эпидемической ситуацией с 1 февраля полностью отменила запрет на регулярное авиасообщение, который действовал с марта 2020 года. По новым правилам, в страну могут попасть все путешественники, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Тогда же был одобрен список стран, граждане которых в случае отсутствия вакцинации, могут попасть в республику, предъявив на границе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В число этих стран тогда вошли Бахрейн, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Швейцария и государства ЕС.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 269 438 заразившихся, что составляет 7,25% населения республики. Выздоровели 263 257 пациентов, 3 463 человека скончались.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС