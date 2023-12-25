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Россияне рассказали, зачем ходят на новогодние корпоративы

25 декабря 2023 09:07
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Россияне рассказали, зачем ходят на новогодние корпоративы

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, что новогодние праздники старается посещать каждый второй соискатель. Однако в этом году от корпоративов вообще отказались четверть российских компаний.

В целом каждый второй работник в стране старается всегда посещать новогодние корпоративы. 17% ходят на праздник не всегда, в зависимости от настроения, 13% - в зависимости от компании-работодателя. 6% опрошенных могут пойти или не пойти на корпоратив в зависимости от текущих отношений с коллективом. Еще 11% обычно пропускают новогодние корпоративы.

Среди тех, кто хотя бы иногда ходит праздновать наступление Нового года с коллективом, 46% считают, что это хорошая возможность построить неформальные (нерабочие) отношения с коллегами и пообщаться, а 37% просто любят отдохнуть вместе с коллегами. 21% опрошенных используют праздник, чтобы проникнуться корпоративным духом компании, 20% - чтобы повеселиться и отдохнуть за счет компании. Также 20% считают, что корпоративы помогают развеяться и отключиться от рабочих задач. 4% на корпоративе стараются проявить свои коммуникативные навыки, столько же рады возможности «выгулять наряд».

Новогодние корпоративы в этом году точно запланированы только в 65% компаний. Еще 25% работодателей отказались от этой идеи, а сотрудники 9% компаний пока не знают, будет ли у них праздник с коллегами. Чаще всего отказ от новогоднего корпоратива связан с тем, что в компании в принципе не принято праздновать наступление Нового года – об этом рассказали 40% опрошенных. Еще 24% сообщили, что корпоратива не будет из-за отсутствия бюджета, столько же – что это было решение руководства без объяснения причин. В 2% случаев за отмену праздника высказались сами сотрудники, а 1% просто не успели арендовать площадку под корпоратив.

Теги: Опрос

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