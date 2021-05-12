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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

12 мая 2021 09:56
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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, самые высокие запросы - у жителей Москвы, а самые скромные - у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов (экономически активное население России старше 18 лет) из 541 населенного пункта из всех федеральных округов, в опросе среди жителей городов-миллионников и полумиллионников - по 1 тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", - говорится в сообщении. Для сравнения, среднестатистическое счастье в 2015 году "стоило" 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году - 159 тысяч, в 2019 году - 161 тысячу, а в 2020 году - 155 тысяч рублей.

Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тысячи, от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше - 195 тысяч рублей в месяц.

Теги: заработок зарплата соцопрос

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