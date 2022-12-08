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Россияне рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год

8 декабря 2022 11:22
83
Россияне рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год

Сервис путешествий Туту выяснил, насколько активно россияне планируют поездки куда-либо на новогодние праздники. В опросе, прошедшем на сайте сервиса (http://www.tutu.ru/), приняли участие 1 052 человека.

Каждый пятый опрошенный не просто планирует куда-то поехать, а уже купил билеты, а также озаботился бронированием номера в отеле, апартаментов или другого объекта размещения. Ещё 17% респондентов строят планы куда-то поехать, но пока не покупали билеты: 9% возьмут их за пару недель до Нового года, а 8% будут бронировать всё в самый последний момент.

Не определились с планами пока 12% опрошенных, они ещё не знают, поедут ли куда-то на Новый год. Наконец, 51% респондентов точно никуда не собираются — такая же доля домоседов была и год назад, по данным Туту.

Самостоятельные путешественники, которые уже купили билеты на самолёт, поезд или автобус, отдают предпочтение поездкам внутри России. По данным аналитиков Туту, в сегменте авиабилетов на внутренние бронирования приходится 88,5% спроса (год назад было около 91%). Среди оформленных ж/д билетов на внутренние направления пришлось 96% — примерно, как и годом ранее. Те, кто купил билеты на автобус, в 78% случаев также отдали предпочтение поездкам внутри России (год назад показатель был 85%).

Результаты опроса «Строите ли вы планы на новогодние праздники? Собираетесь куда-то поехать?»
 
20% — Да. И у меня уже куплены билеты и/или забронирован отель
9% — Планирую поездку, возьму билеты за пару недель
8% — Поеду куда-то, но буду бронировать всё в самый последний момент
12% — Пока точно не знаю, поеду ли куда-то
51% — Я точно не поеду никуда на Новый год

 

Теги: Опрос

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