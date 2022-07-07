Россияне рассказали, как выбирают локацию для отдыха

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, как они выбирают локацию для отдыха. В опросе, прошедшем на сайте сервиса (https://www.tutu.ru/), приняли участие 1 912 человек.
На доступные цены на товары и услуги в выбранном регионе обращают внимание в первую очередь 14% респондентов. Столько же интересуются прежде всего возможностью путешествовать по региону и увидеть что-то новое.
Наличие культурно-исторических достопримечательностей — определяющий критерий для 12% путешественников. Ещё столько же признались, что в первую очередь ищут тишину и покой.
Наличие ж/д сообщения определяет выбор 11% путешественников, а авиасообщения — 11% респондентов.
Для 10% важны прежде всего климатические условия региона, а для 9% — комфортные условия проживания. Возможность расширить кругозор — определяющая для 7% путешественников, а возможность укрепить здоровье и пройти курс лечения — для 4%.
По каким критериям вы выбираете локацию для отдыха?
14% — интересует возможность путешествовать по региону и увидеть новое
14% — доступные цены на товары и услуги в этом регионе
12% — наличие культурно-исторических достопримечательностей
12% — ищу в первую очередь тишину и покой
11% — наличие ЖД-сообщения
10% — климатические условия региона
9% — комфортные условия проживания
7% — наличие авиасообщения
7% — чтобы была возможность расширить кругозор
4% — возможность укрепить здоровье и пройти курс лечения