Россияне рассказали, как часто помогают коллегам

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Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, каким образом россияне помогают коллегам в решении профессиональных задач. Результаты были предоставлены «Известиям» во вторник, 29 октября.

36% опрошенных россиян самостоятельно предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе. Каждый третий респондент (33%) поделился, что всё зависит от конкретного человека. 27% участников исследования поддержат только в случае просьбы со стороны коллеги, а 3% — в случае приказа от руководства.

В качестве главного метода поддержки коллег 66% опрошенных россиян назвали обсуждение собственного опыта. Они предпочтут рассказать о своих методах решения аналогичных задач или проблем. 60% респондентов предложат конкретную помощь, 34% обеспечат ресурсы для исполнения задачи. Каждый третий участник исследования (33%) выслушает и поддержит коллегу.

Иногда простое участие может значительно облегчить стресс. 27% сказали, что организуют совместную работу, таким образом они не только помогут решить проблему, но и укрепят командный дух. 18% дадут обратную связь по задаче. 3% респондентов предпочтут выполнить всю работу за коллегу.