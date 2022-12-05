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Россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году

5 декабря 2022 11:53
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Россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году.

Результаты опроса, проведенного сервисом для покупок «Яндекс Маркет», попали в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 5 декабря.

Выяснилось, что 27 процентов респондентов планируют отдать за презенты родным не более 10 процентов всех денег, которые они хотят израсходовать на празднование. В то же время почти каждый пятый опрошенный (18 процентов) собирается выделить на покупки половину запланированного бюджета, а 16 процентов участников исследования готовы отдать 20 процентов средств.

Известно, что большинство россиян (30 процентов) рассчитывает потратить на подарки до пяти тысяч рублей, чуть меньше граждан (28 процентов) отложили на них до трех тысяч рублей, а каждый четвертый и десятый — до 10 и 15 тысяч рублей соответственно. При этом только шесть процентов респондентов отложили на новогодний шопинг около 20 тысяч рублей.

Согласно релизу, самыми желанными подарками на Новый год оказались деньги, а также электроника, в том числе умные устройства, косметика и парфюмерия, кондитерские изделия, алкоголь, одежда и украшения.

Теги: Опрос

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