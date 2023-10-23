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Россияне продолжают в больших количествах пить колу

23 октября 2023 12:31
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Россияне продолжают в больших количествах пить колу

B2B-маркетплейс продуктов питания «на_полке» проанализировал, как менялся спрос на колу от различных производителей после ухода Coca-Cola и PepsiCo из России в традиционной рознице. Менее чем за три квартала 2023 года на платформе было куплено колы на 19% больше, чем за весь 2022 год.

Несмотря на уход крупнейших международных производителей колы — Coca-Cola и PepsiCo — с российского рынка летом 2022 года, спрос на напиток не упал, а на смену одним иностранным производителям пришли другие.

Альтернативу оригинальной коле также предложили отечественные производители: Добрый, Черноголовка, Любимый и другие. Но несмотря на ожидания популярности российских аналогов, потребители по-прежнему выбирают импортные газировки, особенно сильно это прослеживалось в первые месяцы после ухода Coca-Cola из РФ.

Самое большее количество заказов на маркетплейсе «на_полке» приходится на колу из Казахстана: оно составило 35,6% от всех покупок. На втором месте — кола Добрый (24,3%), на третьем — газировка из Польши (14,6%). Менее 1% продано колы из следующих стран: Беларусь (0,8%), Дания (0,6%), Германия (0,4%), Китай (0,1%), США (0,1%), Таиланд (0,01%), Вьетнам (0,01%), а также напиток марки Калинов (0,7%). 

Кстати, количество проданной колы Coca-Cola classic и classic Америка с 17 октября 2022 по 1 сентября 2023 составило всего 0,2%.

А вот количество проданной колы из Казахстана в 2022 году составило 63% от всех продаж литровых (1 л.) позиций оригинального вкуса. В 2023 это число слегка выросло — до 65%, при этом общее количество проданной колы в пластиковой бутылке 1 л. выросло на 63,5% и продолжит увеличиваться, так как календарный год еще не закончен.

Более половины купленной колы (51%) — размером в 500 мл, на втором месте по популярности — объем 1 л: его выбирают в 38,2% случаев. На третьем месте с большим отставанием — формат 250 мл (6,4%), 1,5 литровый объем — на четвертом месте (4,2%). Наименее популярные объемы — бутылки в 2,5 л и 350 мл — их выбирают 0,1% покупателей маркетплейса.

Менее популярна кола в стеклянных бутылках (9,3%). Покупатели отдают предпочтение напитку в железных банках (42,5%) и пластиковых бутылках (48,1%).

Если говорить о предпочтениях потребителей, можно отметить, что всего 2,4% составило количество купленной на маркетплейсе колы с ванильным вкусом и 0,6% — с вишневым. Колу с имбирем выбрали лишь 0,01% покупателей. А колу без сахара предпочли 9 %.

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