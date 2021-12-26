Россияне предпочитают заводить небольших собак

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В уходящем году в лидерах – корги, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, неудивительно, что любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году корги занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом она уже на четвертом месте, сказал Голубев. По его словам, не будет удивительным, если в 2022м эти собаки займут вторую или первую строчку рейтинга – корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе.

Фото: Дильдина Светлана