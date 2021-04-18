Россияне получат аккаунт на Госуслугах при рождении

138

Правительство хочет регистрировать россиян на Госуслугах при рождении или получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом Цифровой профиль гражданина (ЦПГ).

Одной из целей ЦПГ является увеличение доли зарегистрированных на Госуслугах россиян до 85% к 2024 году. Сейчас на портале создано 77 млн аккаунтов.

Достичь этой цели предлагается с помощью обязательной регистрации на Госуслугах при первом обращении в государственные органы. Например, при рождении ребенка.

Для этого упростят регистрацию на Госуслугах. Новые учетные записи будут создаваться автоматически при наличии идентификатора личности. Им может быть свидетельство о рождении или паспорт.