в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Россияне передают пароли даже незнакомым людям

15 октября 2025 12:40
Почта Mail и Hi-Tech Mail провели исследование*, чтобы выяснить, как россияне относятся к передаче доступа к своим аккаунтам другим пользователям. По результатам опроса, большинство респондентов чаще всего доверяют свои аккаунты членам семьи (50%). Реже пары логин-пароль оказываются у друзей (12%) или коллег (8%). При этом каждый третий (30%) хотя бы раз делился данной информаций с другими незнакомыми людьми, что значительно повышает риски компрометации данных.

Несмотря на понимание рисков, половина опрошенных (47%) не применяют никаких мер безопасности при передаче данных. Остальные стараются контролировать ситуацию: 19% отслеживают действия через уведомления, 15% ограничивают права доступа, а 12% меняют пароли спустя время.

Отношение к безопасности при этом остаётся неоднозначным. Лишь 16% респондентов отметили, что сильно беспокоятся о возможных угрозах. Каждый третий — немного, а более половины (56%) вовсе не испытывают тревоги.

Главными причинами передачи доступа остаются удобство и совместное использование сервисов — об этом сообщили 30% и 28% респондентов соответственно. Ещё 21% признались, что делятся аккаунтами ради экономии на подписках, а 21% — из-за экстренных ситуаций.

При этом каждый десятый пользователь уже сталкивался с негативными последствиями передачи доступа — от конфликтов до потери данных или взлома.

Большинство респондентов (52%) считают, что делиться аккаунтом с близкими недопустимо и возможно только в исключительных случаях.  42% уверены, что это можно делать всегда.

Наконец, более 60% пользователей считают важным или очень важным иметь возможность восстановить контроль над аккаунтом после его передачи, что подтверждает растущую осведомленность в сфере цифровой безопасности.

* Опрос проведён среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 5515 россиян из разных регионов России.

россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
15 октября 2025, 12:35
Россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
33% респондентов считают максимально приемлемой разницу до пяти лет. Общество
112
Средняя сумма налички в кошельке самарцев составляет 4300 рублей
15 октября 2025, 11:18
Средняя сумма налички в кошельке самарцев составляет 4300 рублей
Только 18% горожан обходятся без наличных денег. Экономика
149
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
14 октября 2025, 11:48
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Вопрос нехватки кадров остается крайне актуальным для российской экономики. В стране
247
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
