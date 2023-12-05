Россияне ненавидят убираться и мыть посуду

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По данным Авито Услуг, 14% россиян не любят делать никаких домашних дел, при этом 39% уже прибегали к услугам специалистов, чтобы те делали домашние дела вместо них

Авито Услуги провели опрос о любимых и нелюбимых домашних делах россиян. Оказалось, что больше всего россиян мечтают отказаться от уборки по дому (47%), мытья посуды (31%), мелких бытовых дел — от прибивания полок до починки кранов (29%) и готовки еды (25%). На то, чтобы больше никогда в жизни не заниматься нелюбимыми делами, большинство россиян готовы потратить от 5 тысяч рублей на клининг до 15 тысяч рублей на нянь, а кто-то готов заплатить специалистам, которые заберут на себя нелюбимые домашние обязанности, любые деньги.

Самые нелюбимые занятия — уборка и мытье посуды

Согласно данным опроса, самое нелюбимое занятие россиян — уборка по дому. От неё мечтают отказаться 47% россиян. Больше всего — в Нижнем Новгороде (57%), Екатеринбурге (53%) и Омске (53%). Причём две третьих (66%) респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 000 в месяц, а каждый пятый (22%) — до 15 000 рублей в месяц.

Ещё одно нелюбимое занятие — мытьё посуды. 33% россиян готовы перепоручить это дело при первой возможности. Из них почти каждый второй (43%) готов платить за это до 1 тысячи рублей в месяц, каждый четвертый — до 3 тысяч рублей в месяц.

На этом фоне растет интерес к специалистам по клинингу. Этой осенью по сравнению с сентябрем-ноябрем 2022 года спрос на них вырос на 61%. При этом спрос на услугу генеральной уборки, куда можно включить и мытьё посуды, вырос на 44% год к году. А средний чек на эти услуги составил от 1000 рублей за уборку одной комнаты.

Передать на аутсорс готовку еды и мелкие бытовые дела вместе хотят больше половины россиян

Мелкие бытовые дела хотели бы делегировать наемным специалистам 29% россиян. Из них 75% готовы платить до 5 тысяч рублей в месяц за то, чтобы без проблем и по первому запросу прибить полку, починить кран, заменить фильтр и др. домашние дела. Каждый шестой (16%) среди опрошенных может себе позволить тратить на такие нужды от 5 000 до 15 000 рублей ежемесячно. При этом спрос на мастеров на час, которые готовы помочь с такими мелкими бытовыми делами, за год вырос на 76%. А средняя стоимость их услуг начинается от 300 рублей в час и может расти в зависимости от сложности и срочности работ.

Отказаться от готовки хотел бы каждый четвертый россиянин (25%). Больше всего не любят готовить в Красноярске (36%), Ростове-на-Дону (31%) и Уфе (30%). Чтобы больше никогда не готовить, 68% россиян готовы платить до 5 тысяч рублей в месяц, 18% — до 15 тысяч рублей в месяц. Тем временем спрос на доставку готовой еды по сравнению с прошлым годом вырос на 85%, а средний чек варьируется от 285 рублей за блюдо до 30-40 тысяч рублей за месяц трехразового питания каждый день.

Больше всего люди готовы платить за помощь с детьми

13% россиян в первую очередь хотели бы перепоручить специалистам обязанности по заботе о детях. За такую помощь россияне готовы платить больше всего — почти каждый третий (28% респондентов) готов отдавать за услуги няни до 15 000 рублей в месяц, до 30 000 рублей — 14% опрошенных. При этом 5% россиян согласны платить няням и бебиситтерам любые деньги, чтобы они сняли с них часть задач по заботе о детях.

На этом фоне спрос на нянь вырос более чем на четверть (+26%) год к году. В среднем по стране услуги таких нянь стоят от 250 рублей в час. Но в зависимости от опыта работы специалиста и перечня услуг цена за один час работы няни можно сильно варьироваться.

Делегировать или нет — вот в чем вопрос

61% опрошенных никогда не пытались делегировать домашние дела другим людям за деньги. Среди 39% респондентов, которые уже поручали домашнюю рутину специалистам, каждый четвертый (25%) уже нанимал мастеров для решения мелких бытовых задач по дому, а 8% опрошенных передавали обязательства по уборке клинерам.